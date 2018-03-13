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Срок в колонии строгого режима получил 26-летний житель станции Шпагино в Алтайском крае за нападение на пассажира поезда и похищение чехла с рыбацким снаряжением.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО, преступление было совершено в сентябре прошлого года на перроне железнодорожной станции. Жертвой преступления стал 36-летний барнаулец. Злоумышленник нанес пассажиру поезда несколько ударов по голове садовыми граблями и похитил чехол с рыбацким снаряжением и личными вещами.

Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил пять тысяч рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый 26-летний житель станции Шпагино.

Суд приговорил злоумышленника к двум годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.