Фото: сибфоут.мвд.рф
Срок в колонии строгого режима получил 26-летний житель станции Шпагино в Алтайском крае за нападение на пассажира поезда и похищение чехла с рыбацким снаряжением.
Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО, преступление было совершено в сентябре прошлого года на перроне железнодорожной станции. Жертвой преступления стал 36-летний барнаулец. Злоумышленник нанес пассажиру поезда несколько ударов по голове садовыми граблями и похитил чехол с рыбацким снаряжением и личными вещами.
Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил пять тысяч рублей.
Правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый 26-летний житель станции Шпагино.
Суд приговорил злоумышленника к двум годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Комментарии