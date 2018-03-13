Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю закрыли несанкционированную ледовую переправу через реку Катунь, соединявшую населенные пункты Алтайского края и Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщают в ГУ МЧС, несанкционированная переправа соединяла села Ая Алтайского района Алтайского края и Карлушка Майминского района Республики Алтай. Специалисты закрыли переправу с помощью насыпи из снега.Такая же работа была проделана на противоположном берегу реки сотрудниками ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Алтай.

Напомним, что сейчас в регионе действуют шесть санкционированных ледовых переправ. Прежде чем допустить их эксплуатацию были произведены замеры толщины льда, определена максимально допустимая нагрузка. Движение на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы несет большую опасность, напоминают в МЧС.