Фото: barnaul.org

Подготовка к весеннему паводку началась в пригороде Барнаула. Так, в поселке Научный Городок на улицах Пограничной и Сибирской сделали траншеи для отвода поверхностного стока вод с полей. Такие же работу планируют в ближайшее время провести в районе водозабора ТЭЦ-3 в селе Гоньба, а ранее водоотводные каналы проложили по улице Урожайной в поселке Березовка.

Как сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы, уже обследованы проблемные участки. Там также в скором времени пройдут работы по прочистке водоотводных лотков. Речь идет о поселке Казенная Заимка.

Работы по выполнению противопаводковых мероприятий в поселках Научный Городок, Казенная Заимка, Землянуха, Березовка, Гоньба будет выполнять подрядная организация ООО "ИнженерСтрой. На это уйдет порядка 327 тысяч рублей.

С населением пригорода провели беседу о том, как действовать в период паводка. Жителям пригорода вручили памятки по действиям при угрозе наводнения.

Напомним, что ранее относительно паводка-2018 уже высказывался губернатор Алтайского края Александр Карлин. В частности, он отмечал, что промерзание земли до одного метра в регионе может негативно сказаться на ситуации весной 2018 года из-за того, что талые воды не будут уходить в почву.