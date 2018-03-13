Фото: today.kz
Сердце великого артиста Олега Табакова остановилось, не справившись с воспалением в его организме, сообщает "Комсомольская правда".
Издание отмечает, что Табаков находился в Первой градской больнице с 27 ноября. Изначально данные о заболевании актера были противоречивыми. Позже появилась информация о том, что примерно полгода назад Олегу Табакову были поставлены зубные импланты. Однако затем началось их отторжение.
По данным СМИ, момент, когда еще можно было остановить сепсис, был упущен.
В итоге утверждается, что воспалительный процесс в организме актера так и не был остановлен. Накануне состояние Табакова резко ухудшилось, а затем его сердце остановилось.
Комментарии
Нужно было за границей лечиться.
Жаль,конечно,что не нашлось рядом человека,который бы просто подсказал о неадекватности установки имплантатов в столь почтенном возрасте,риски слишком высоки(Соболезнования родным! Великий актер!
13.03.2018 09:50
- гость - Возраст для этих барыг роли не играет. Главное платежеспособный (да еще какой в данном случае ) клиент... Деньги и еще 100 раз деньги !