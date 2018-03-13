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Воспаление не остановили: СМИ сообщили подробности о смерти Олега Табакова

, ИА "Амител"
По одной из версий, самочувствие великого артиста могло резко ухудшиться из-за проблем с зубными имплантами

Фото: today.kz

Сердце великого артиста Олега Табакова остановилось, не справившись с воспалением в его организме, сообщает "Комсомольская правда".

Издание отмечает, что Табаков находился в Первой градской больнице с 27 ноября. Изначально данные о заболевании актера были противоречивыми. Позже появилась информация о том, что примерно полгода назад Олегу Табакову были поставлены зубные импланты. Однако затем началось их отторжение.

По данным СМИ, момент, когда еще можно было остановить сепсис, был упущен.

В итоге утверждается, что воспалительный процесс в организме актера так и не был остановлен. Накануне состояние Табакова резко ухудшилось, а затем его сердце остановилось.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.03.2018 09:47
- гость -

Нужно было за границей лечиться.

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13.03.2018 09:50
- гость -

Жаль,конечно,что не нашлось рядом человека,который бы просто подсказал о неадекватности установки имплантатов в столь почтенном возрасте,риски слишком высоки(Соболезнования родным! Великий актер!

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13.03.2018 10:07
- гость -

13.03.2018 09:50
- гость - Возраст для этих барыг роли не играет. Главное платежеспособный (да еще какой в данном случае ) клиент... Деньги и еще 100 раз деньги !

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