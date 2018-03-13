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Сердце великого артиста Олега Табакова остановилось, не справившись с воспалением в его организме, сообщает "Комсомольская правда".

Издание отмечает, что Табаков находился в Первой градской больнице с 27 ноября. Изначально данные о заболевании актера были противоречивыми. Позже появилась информация о том, что примерно полгода назад Олегу Табакову были поставлены зубные импланты. Однако затем началось их отторжение.

По данным СМИ, момент, когда еще можно было остановить сепсис, был упущен.

В итоге утверждается, что воспалительный процесс в организме актера так и не был остановлен. Накануне состояние Табакова резко ухудшилось, а затем его сердце остановилось.