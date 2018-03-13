Директор "Современника" Игорь Попов в своем письме назвал ошибкой гастроли спектакля "Не становись чужим" в Самару. Об этом пишет РИА "Новости".
Как ранее сообщало ИА "Амител" , ранее в Самаре во время показа этого спектакля разгорелся скандал. Исполнитель главной роли Михаил Ефремов нецензурно выражался в ответ на призывы из зала говорить громче.
"<…> Эта конкретная постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть. Это, судя по всему, не была сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей нас на гастролях компании", — сказано в письме директора театра.
Также Попов в письме пишет, что для самарских гастролей сделали специальную афишу, на которой Ефремов был изображен в образе своего персонажа — "очень старого и малосимпатичного" человека.
Директор "Современника" подчеркивает, что, скорее всего, зритель ожидал увидеть на сцене нечто другое. Также Попов говорит о том, что сцена оперного театра не приспособлена для драматических спектаклей, отсюда проблемы со слышимостью. Ефремов, как объяснил директор, был вынужден ответить залу, причем не выходя из образа своего персонажа.
Комментарии
Какое отношение это имеет к мату и пьянству на рабочем месте?
алкаш
видос посмотрите, мнение изменится, все там нормально
13.03.2018 11:16
- гость -
а где видео?
Гарольд Пинтер со своей пьесой "Возвращение домой" и рядом не стоял с этой постановкой,и вообще, за пределами Москвы получается,согласно видению директора Современника не читают ничего окромя комиксов.