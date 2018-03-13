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Обязанности зампреда правительства Республики Алтай вместо Михаила Маргачева будет исполнять Роман Птицын, сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

Накануне господин Птицын был представлен республиканским министрам. До последнего времени чиновник занимал пост первого заместителя министра экономического развития и туризма Республики Алтай.

Напомним, кресло вице-премьера республики стало вакантно после того, как Михаил Маргачев был назначен первым заместителем главы администрации Чойского района и в соответствии с уставом муниципального образования будет исполнять обязанности главы района.

И.о. вице-премьера Роман Птицын будет курировать вопросы здравоохранения, образования и другие направления "социалки".

Роман Викторович Птицын родился 8 сентября 1975 года в селе Майма. Окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления. С 1996 года по 2013 год работал в структурах Сбербанка на территории региона. В 2013-2016 годах занимал должности заместителя и первого заместителя главы администрации Майминского района. С декабря 2016 года до первой половины марта 2018 года – первый заместитель министра экономического развития и туризма Республики Алтай.