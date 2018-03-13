Полиция задержала жителя Бийска, которого подозревают в хищении производственных станков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что за одну ночь из гаражного бокса при неизвестных обстоятельствах пропало пять производственных станков. Сумма ущерба 800 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в скором времени установили личность подозреваемого. Им оказался один из сторожей предприятия, дежуривший в ту ночь, когда была совершена кража.

Несколько суток подозреваемый скрывался от правосудия и не появлялся на работе, но в конце концов был задержан. На данный момент задержанный дал признательные показания по данной краже и написал явку с повинной. По его словам, все похищенные станки он сдал в пункт приёма металла.