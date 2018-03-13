Полиция задержала жителя Бийска, которого подозревают в хищении производственных станков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что за одну ночь из гаражного бокса при неизвестных обстоятельствах пропало пять производственных станков. Сумма ущерба 800 тысяч рублей.
Сотрудники полиции в скором времени установили личность подозреваемого. Им оказался один из сторожей предприятия, дежуривший в ту ночь, когда была совершена кража.
Несколько суток подозреваемый скрывался от правосудия и не появлялся на работе, но в конце концов был задержан. На данный момент задержанный дал признательные показания по данной краже и написал явку с повинной. По его словам, все похищенные станки он сдал в пункт приёма металла.
Комментарии
а что за станки? тяжелые? тонны 1,5-то поди весит каждый? как он их вытащил? на горбу? и куда спрятал?
Всегда, надо быть к происходящему внимательным! Своим, пусть даже и проступком, сторож г. Бийска указал Правительству РФ, во сколько и он себя вэтой жизни оценивает.
13.03.2018 12:04
- гость -
правительству? обоснуйте вашу мысль, если не сложно. очень интересно
Если туго доходит, то обосновывать что то к сказанному, думаю бесполезно! Гость от 13.03.2018 12:09 оставайтесь в неведении.
Ладно, вникайте в суть! Из всех обстоятельств связанных с криминалом, воры, никогда не были согласны с государственным устройством, какое оно б не было. Тем самым, протестуя против обще принятых правил и условий, установленных государством через закон. Ибо считают, что их персона в обществе, вне закона. Требующая к себе со стороны особое внимания, в том числе и в обеспечении себя родных и денежными средствами. Вот такой вот нескромный иждивенческий прицип существования.
Дошло однако на сей раз?