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Лучше, чем в Барнауле: названа главная звезда Дня города в Заринске

, ИА "Амител", Александр Шелягин
За визит поп-рок-коллектива "Звери" проголосовали сотрудники градообразующего предприятия "Алтай-кокс"

Фото: vk.com/prozarinsk

День города в Заринске, который традиционно празднуется одновременно с Днем металлурга, пройдет под песни поп-рок-группы "Звери".

Именно этот коллектив планируется пригласить в Заринск на главный городской праздник, сообщила порталу Amic.ru пресс-секретарь "Алтай-кокса" Полина Дьячкова.

Ранее на градообразующем предприятии проходило соответствующее голосование. Сотрудники называли тех звезд, которых бы они хотели видеть на городском празднике.

Стоит особо отметить, что жителей Заринска из года в год радуют действительно известными исполнителями, которых приглашают на День металлурга.

Так, в прошлом году перед горожанами выступали группы "Руки вверх", "Лейся песня" и Владимир Кузьмин. А в позапрошлом году перед жителями Заринска "зажигал" Дима Билан.

К слову, на День города в краевой столице в 2017-м выступала группа "Корни", а в 2016-м — Надежда Кадышева и ее коллектив "Золотое кольцо".

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.03.2018 10:26
- гость -

""К слову, на День города в краевой столице в 2017-м выступала группа "Корни", а в 2016-м — Надежда Кадышева и ее коллектив "Золотое кольцо".""

Ну Кадышева то всех затмила!!

0  0
13.03.2018 10:31
Санёк

Хорошая новость!)

0  0
13.03.2018 10:34
- гость -

Да, в Заринске спонсоры на День города готовы раскошелиться посильнее, чем в Барнауле. Жадины

0  0
13.03.2018 10:47
Filin

не знаю такой рок-группы. Только попсвых певцов голосом

0  0
13.03.2018 10:57
- гость -

А кто ещё будет? Ведь обычно привозили двух-трех артистов или групп.

0  0
13.03.2018 10:59
- гость -

Если ты не знаешь такой рок-группы,
это не значит что её нет))

0  0
13.03.2018 10:59
- гость -

Дело вкуса, но на мой взгляд последние вокальные шоу показали что на ТВ и в московских тусовках светятся далеко не самые талантливые музыканты и певцы. Посему думается что тратить деньги на приглашение столичных "звёзд". а уж тем более сбитых лётчиков, как минимум бесхозяйственно.Нужно давать больше возможности выступать местным талантам.

0  0
13.03.2018 11:03
4ugun

Спорное заявление, что это рок-группа. Хотя для дня города это очень хороший вариант, я очень рад за жителей Рубцовска.

0  0
13.03.2018 11:12
- гость -

присоединяюсь. Рубцовск форвер!

0  0
13.03.2018 11:17
Иван Тычёблин

Чугун, а ты радуешься за жителей Рубцовска потому, что у них не будут выступать "Звери"? Речь-то в статье о Заринске.....

0  0
13.03.2018 11:26
9

им че рубцовск че заринск одна фигня,зато очень рады типа)
И да если звери это рок,то вам тут всем и на музыку также пофиг как на города.

0  0
13.03.2018 11:49
- гость -


13.03.2018 11:26
9

Знатоку рока!!
Не надо узко мыслить... РОК это объемное понятие!!

Рок-му&#769;зыка (англ. Rock music) — обобщающее название ряда направлений популярной музыки. Слово rock (в переводе с английского «качать», «укачивать», «качаться») в данном случае указывает на характерные для этих направлений ритмические ощущения, связанные с определённой формой движения, по аналогии с roll, twist, swing, shake…

0  0
13.03.2018 12:02
4ugun

Да фиг знает с какого перепуга я про Рубцовск написал. Ест-но Заринск.

Но ребята из Рубцовска, знайте - вы тоже клевые!

0  0
13.03.2018 12:08
9

13.03.2018 11:49
- гость -
Мда....Послушай Пикник как образец классического рока и Рому Зверева,и надобность в википедии отпадет.

0  0
13.03.2018 12:21
- гость -


13.03.2018 12:08
9

Никто и не говорит про классический рок,
а про разнообразие РОКА.
Мда... слушай дальше Пикник, с одной то извилиной..

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