Фото: vk.com/prozarinsk
День города в Заринске, который традиционно празднуется одновременно с Днем металлурга, пройдет под песни поп-рок-группы "Звери".
Именно этот коллектив планируется пригласить в Заринск на главный городской праздник, сообщила порталу Amic.ru пресс-секретарь "Алтай-кокса" Полина Дьячкова.
Ранее на градообразующем предприятии проходило соответствующее голосование. Сотрудники называли тех звезд, которых бы они хотели видеть на городском празднике.
Стоит особо отметить, что жителей Заринска из года в год радуют действительно известными исполнителями, которых приглашают на День металлурга.
Так, в прошлом году перед горожанами выступали группы "Руки вверх", "Лейся песня" и Владимир Кузьмин. А в позапрошлом году перед жителями Заринска "зажигал" Дима Билан.
К слову, на День города в краевой столице в 2017-м выступала группа "Корни", а в 2016-м — Надежда Кадышева и ее коллектив "Золотое кольцо".
Комментарии
""К слову, на День города в краевой столице в 2017-м выступала группа "Корни", а в 2016-м — Надежда Кадышева и ее коллектив "Золотое кольцо".""
Ну Кадышева то всех затмила!!
Хорошая новость!)
Да, в Заринске спонсоры на День города готовы раскошелиться посильнее, чем в Барнауле. Жадины
не знаю такой рок-группы. Только попсвых певцов голосом
А кто ещё будет? Ведь обычно привозили двух-трех артистов или групп.
Если ты не знаешь такой рок-группы,
это не значит что её нет))
Дело вкуса, но на мой взгляд последние вокальные шоу показали что на ТВ и в московских тусовках светятся далеко не самые талантливые музыканты и певцы. Посему думается что тратить деньги на приглашение столичных "звёзд". а уж тем более сбитых лётчиков, как минимум бесхозяйственно.Нужно давать больше возможности выступать местным талантам.
Спорное заявление, что это рок-группа. Хотя для дня города это очень хороший вариант, я очень рад за жителей Рубцовска.
присоединяюсь. Рубцовск форвер!
Чугун, а ты радуешься за жителей Рубцовска потому, что у них не будут выступать "Звери"? Речь-то в статье о Заринске.....
им че рубцовск че заринск одна фигня,зато очень рады типа)
И да если звери это рок,то вам тут всем и на музыку также пофиг как на города.
13.03.2018 11:26
9
Знатоку рока!!
Не надо узко мыслить... РОК это объемное понятие!!
Рок-му́зыка (англ. Rock music) — обобщающее название ряда направлений популярной музыки. Слово rock (в переводе с английского «качать», «укачивать», «качаться») в данном случае указывает на характерные для этих направлений ритмические ощущения, связанные с определённой формой движения, по аналогии с roll, twist, swing, shake…
Да фиг знает с какого перепуга я про Рубцовск написал. Ест-но Заринск.
Но ребята из Рубцовска, знайте - вы тоже клевые!
13.03.2018 11:49
- гость -
Мда....Послушай Пикник как образец классического рока и Рому Зверева,и надобность в википедии отпадет.
13.03.2018 12:08
9
Никто и не говорит про классический рок,
а про разнообразие РОКА.
Мда... слушай дальше Пикник, с одной то извилиной..