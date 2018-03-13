Фото: vk.com/prozarinsk

День города в Заринске, который традиционно празднуется одновременно с Днем металлурга, пройдет под песни поп-рок-группы "Звери".

Именно этот коллектив планируется пригласить в Заринск на главный городской праздник, сообщила порталу Amic.ru пресс-секретарь "Алтай-кокса" Полина Дьячкова.

Ранее на градообразующем предприятии проходило соответствующее голосование. Сотрудники называли тех звезд, которых бы они хотели видеть на городском празднике.

Стоит особо отметить, что жителей Заринска из года в год радуют действительно известными исполнителями, которых приглашают на День металлурга.

Так, в прошлом году перед горожанами выступали группы "Руки вверх", "Лейся песня" и Владимир Кузьмин. А в позапрошлом году перед жителями Заринска "зажигал" Дима Билан.

К слову, на День города в краевой столице в 2017-м выступала группа "Корни", а в 2016-м — Надежда Кадышева и ее коллектив "Золотое кольцо".