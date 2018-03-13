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Барнаул стал аутсайдером рейтинга самых безопасных городов России

, ИА "Амител"
Столица региона заняла 26 место

Фото: Amic.ru

Аналитики независимого агентства Zoom Market провели исследование и определили самые безопасные города России. Специалисты организовали федеральный социологический опрос, главным вопросом которого было: "Насколько безопасно Вы чувствуете себя в городе?".

Тройку самых безопасных городов возглавили: Екатеринбург, Москва и Казань. Далее следуют Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар, Иркутск, Волгоград, Красноярск, Самара, Нижний Новгород.

В ходе исследования специалисты опросили жителей 29 российских городов. Участие в нем приняли 2,9 тыс. человек в возрасте от 19 до 54 лет, респонденты должны были оценить город по десятибалльной шкале.

Барнаул занял 26-е место из 29. Аутсайдерами также стали Тюмень и Киров.

Отметим, что ранее Барнаул занял 32-место в рейтинге качества дорог в рейтинге ОНФ, составленным за 2016 год.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

13.03.2018 10:40
- гость -

Если б сказали народу, что будут не просто жалобы выслушивать, а еще места раздавать, то Барнаул легко мог стать лучшим

0  0
13.03.2018 11:00
- гость -

Странно было бы, если столица одного из самых нищих и депрессивных регионов стала бы самым безопасным городом.

0  0
13.03.2018 11:08
- гость -

Какой-то левый рейтинг. Причем тут убитые дороги и безопасность в городе? Разве только дороги определяют безопасность? Ну а лидерство Екатериненбурга в рейтинге это вообще нечто! Город бандюганов, наркоманов, бывших зэков самый безопасный?

0  0
13.03.2018 11:53
- гость -


13.03.2018 11:08
- гость -
Дорога это не только состояние проезжей части, а гораздо большее (тротуары , газоны, видимость пешехода, различные пешеходные переходы в зависимости от загруженности проезжей части и т.д.), У нас обустройство дорог как в селе.

0  0
13.03.2018 11:59
- гость -

По данному рейтингу в Новосибирске безопасные дороги. Чушь полная. Так же полная чушь , что в Тюмень в аутсайдерах по безопасности дорог.

0  0
13.03.2018 12:17
- гость -

13.03.2018 11:08
- гость -
как можно назвать город безопасным, если в нем присутствуют нерегулируемые пешеходные переходы через 6-ти полосную дорогу?

0  0
13.03.2018 12:19
- гость -


13.03.2018 12:17
- гость -

можно адреса этих переходов?

0  0
13.03.2018 12:27
- гость -

13.03.2018 12:19
- гость -
Павловский/Строителей перед мостом, как ехать в центр и далее по Павловскому в нескольких местах еще

0  0
13.03.2018 12:32
- гость -

Павловский/Строителей перед мостом, как ехать в центр

там есть островок безопасности. и ради справедливости там 7 полос. а далее по Павловскому не припомню ни одного нерегулируемого ПП что бы был через 6 полос. кроме малахова. но там опять же есть где остановиться и пропустить дятлов летящих.

0  0
13.03.2018 12:49
гостю 13.03

не бред, с федералки то сьедте в тюменской области и увидите какое там ж..

0  0
13.03.2018 12:49
- гость -

13.03.2018 12:32
- гость -
и что толку от этого островка? Количество полос от этого не меняется. Далее, если ехать в сторону выселок, есть нерегулируемый пешеходный переход между Фурманова и автоцентром ЗИЛ, сколько там полос? На самих выселках, где-то за Лентой тоже такие переходы есть

0  0
13.03.2018 13:01
- гость -

13.03.2018 12:32
- гость -
На Теплом рынке переход - 6 полос и без островка

0  0
13.03.2018 13:06
- гость -


13.03.2018 13:01
- гость -


пересчитайте.

0  0
13.03.2018 13:26
- гость -

13.03.2018 13:06
- гость -https://www.google.co.uk/maps/@53.3407373,83.7189979,3a,90y,118.96h,52.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1sinRHtHxI0butlEoT36JtGw!2e0!7i13312!8i6656
крайнюю правую можно легко за 2 посчитать

0  0
13.03.2018 13:37
- гость -


13.03.2018 13:26
- гость -


давайте все таки разметкой руководствоваться, а не глазомером

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