Барнаул стал аутсайдером рейтинга самых безопасных городов России

Фото: Amic.ru
Аналитики независимого агентства Zoom Market провели исследование и определили самые безопасные города России. Специалисты организовали федеральный социологический опрос, главным вопросом которого было: "Насколько безопасно Вы чувствуете себя в городе?".
Тройку самых безопасных городов возглавили: Екатеринбург, Москва и Казань. Далее следуют Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар, Иркутск, Волгоград, Красноярск, Самара, Нижний Новгород.
В ходе исследования специалисты опросили жителей 29 российских городов. Участие в нем приняли 2,9 тыс. человек в возрасте от 19 до 54 лет, респонденты должны были оценить город по десятибалльной шкале.
Барнаул занял 26-е место из 29. Аутсайдерами также стали Тюмень и Киров.
Отметим, что ранее Барнаул занял 32-место в рейтинге качества дорог в рейтинге ОНФ, составленным за 2016 год.
Комментарии
Если б сказали народу, что будут не просто жалобы выслушивать, а еще места раздавать, то Барнаул легко мог стать лучшим
Странно было бы, если столица одного из самых нищих и депрессивных регионов стала бы самым безопасным городом.
Какой-то левый рейтинг. Причем тут убитые дороги и безопасность в городе? Разве только дороги определяют безопасность? Ну а лидерство Екатериненбурга в рейтинге это вообще нечто! Город бандюганов, наркоманов, бывших зэков самый безопасный?
13.03.2018 11:08
- гость -
Дорога это не только состояние проезжей части, а гораздо большее (тротуары , газоны, видимость пешехода, различные пешеходные переходы в зависимости от загруженности проезжей части и т.д.), У нас обустройство дорог как в селе.
По данному рейтингу в Новосибирске безопасные дороги. Чушь полная. Так же полная чушь , что в Тюмень в аутсайдерах по безопасности дорог.
13.03.2018 11:08
- гость -
как можно назвать город безопасным, если в нем присутствуют нерегулируемые пешеходные переходы через 6-ти полосную дорогу?
13.03.2018 12:17
- гость -
можно адреса этих переходов?
13.03.2018 12:19
- гость -
Павловский/Строителей перед мостом, как ехать в центр и далее по Павловскому в нескольких местах еще
Павловский/Строителей перед мостом, как ехать в центр
там есть островок безопасности. и ради справедливости там 7 полос. а далее по Павловскому не припомню ни одного нерегулируемого ПП что бы был через 6 полос. кроме малахова. но там опять же есть где остановиться и пропустить дятлов летящих.