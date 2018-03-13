Барнаул стал аутсайдером рейтинга самых безопасных городов России

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Аналитики независимого агентства Zoom Market провели исследование и определили самые безопасные города России. Специалисты организовали федеральный социологический опрос, главным вопросом которого было: "Насколько безопасно Вы чувствуете себя в городе?".

Тройку самых безопасных городов возглавили: Екатеринбург, Москва и Казань. Далее следуют Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар, Иркутск, Волгоград, Красноярск, Самара, Нижний Новгород.

В ходе исследования специалисты опросили жителей 29 российских городов. Участие в нем приняли 2,9 тыс. человек в возрасте от 19 до 54 лет, респонденты должны были оценить город по десятибалльной шкале.

Барнаул занял 26-е место из 29. Аутсайдерами также стали Тюмень и Киров.

Отметим, что ранее Барнаул занял 32-место в рейтинге качества дорог в рейтинге ОНФ, составленным за 2016 год.