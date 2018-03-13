Жителей отдаленных микрорайонов Барнаула доставят на избирательные участки специальные автобусы. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

В ведомстве уточняют, что 18 марта, в воскресенье, дополнительное транспортное сообщение будет организовано между населенными пунктами, отдаленными от помещений для голосования, и зданиями, где располагаются помещения для голосования на избирательных участках.

Жителей пригорода на голосование будут доставлять 22 автобуса малой и средней вместимости (15-30 пассажиров каждый). Специальные автобусные маршруты будут организованы в каждом районе города. Так, в Центральном районе таких маршрутов будет 7, в Железнодорожном – 5, в Индустриальном и Ленинском – по 4, в Октябрьском – 2.

На автобусах будут установлены специальные таблички с номерами избирательных участков. Проезд бесплатный.

В мэрии напоминают, что для организации доставки на избирательные участки жителей с поселки Мохнатушка и Бельмесево будет продлен автобусный маршрут №104ю.

Инфографика: barnaul.org