Жителей отдаленных микрорайонов Барнаула доставят на избирательные участки специальные автобусы. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
В ведомстве уточняют, что 18 марта, в воскресенье, дополнительное транспортное сообщение будет организовано между населенными пунктами, отдаленными от помещений для голосования, и зданиями, где располагаются помещения для голосования на избирательных участках.
Жителей пригорода на голосование будут доставлять 22 автобуса малой и средней вместимости (15-30 пассажиров каждый). Специальные автобусные маршруты будут организованы в каждом районе города. Так, в Центральном районе таких маршрутов будет 7, в Железнодорожном – 5, в Индустриальном и Ленинском – по 4, в Октябрьском – 2.
На автобусах будут установлены специальные таблички с номерами избирательных участков. Проезд бесплатный.
В мэрии напоминают, что для организации доставки на избирательные участки жителей с поселки Мохнатушка и Бельмесево будет продлен автобусный маршрут №104ю.
Инфографика: barnaul.org
Комментарии
подвоз
Один день в году все удобства гражданам, только проголосуйте, ну проголосуйте, а то чиновникам премию дадут меньше, чем обещали, а на другой же день идите-ка вы все и не просто идите, а идите... На Севере и вертолёты и олени, один день и сахар и чай привезут, как там живут люди кроме этого дня-никому из этих дармоедов не интересно.
А полицейская охрана с мигалками будет?
Поддерживаю, власть нужно менять! Все на выборы
И сколь кругов делать будем?
НЕ ПОЙ-ДУ!