Знаменитая голливудская актриса Кэмерон Диаз решила завязать с карьерой в кино и больше времени уделять своему мужу. Об этом пишет РИА "Новости".

Новость о том, что Диаз завершает карьеру в кино рассказала ее подруга Сельма Блэр. По словам Блэр, во время ланча она с Кэмерон Диаз обсуждали фильм "Милашка". Тогда актриса сказала, что больше не будет сниматься в кино и хочет проводить больше времени со своим мужем Бенджи Мэдденом, участником группы Good Charlotte.

Отметим, что раньше в сети появилась информация о том, что Диаз беременна. Тогда источник сообщил, что актриса очень хочет стать матерью.

Напомним, в августе прошлого года актрисе исполнилось 45 лет. В декабре прошлого года появилась информация о том, что пара хочет усыновить ребенка.