Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль Mitsubishi Lancer в результате ДТП вылетел на аллею в центре Барнаула утром во вторник, 13 марта.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария с участием "Волги" и "Лансера" на пр. Ленина напротив гостиницы "Алтай", — отмечает автор заметки.

В городской ГИБДД уточнили, что еще одним участником аварии оказался автомобиль Ford Focus. В результате ДТП за медицинской помощью обратился мужчина 1990 года рождения, управлявший как раз этим автомобилем. Госпитализация ему не потребовалась.

По факту инцидента проводится проверка.