Стало известно, во сколько Барнаулу обойдется праздничный концерт с фейерверком на 18 марта. На сайте Госзакупок появилось два аукциона, напрямую связанных с праздничным мероприятием в ближайшее воскресенье.
Заказчиком в обоих случаях является краевое автономное учреждение "Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом". Театрализованный концерт "Родной голос" (праздник воссоединения Крыма с Россией) КАУ оценило в 7 млн рублей, а фейерверк — еще в 380 тысяч рублей.
Что касается концерта, то в настоящее время известно общее количество участников — 45 человек. При этом 42 исполнителя прибудут в Барнаул из Москвы. Таким образом в стоимость закупки заложен перелет туда-обратно, проживание и питание в гостинице. Известно, что собственно артистов в Барнаул прилетит 33 человека, остальные — это члены режиссерско-постановочной и административно-технической группы.
Хедлайнерами станут артисты эстрады, театра и кино. В их числе — Алиса Гребенщикова, Сергей Старостин, Александр Ф.Скляр, Юлия Волкова, Арсений Бородин, Любовь Толкалина. Кроме того, перед барнаульцами выступят праздничный хор Даниловского монастыря; группа "Ва-Банк"; ансамбль "Казачий круг". Впрочем, на площади Сахарова будет представлен и вокальный коллектив из Барнаула. Мероприятие пройдет 18 марта с 19:00 до 21:00.
Любопытно, что организаторы праздничного концерта указывают, что мероприятие решит сразу несколько задач. В их числе — cоздание условий для качественного семейного отдыха; развитие патриотических чувств посредством искусства; создание условий для успешного культурного и эстетического воспитания молодого поколения; развитие художественного вкуса у жителей Барнаула; формирование у жителей Барнаула интереса и уважения к родной истории, богатым традициям российской музыкальной и исполнительской культуры.
Следом за концертом в 21:00 начнется фейерверк. Его продолжительность должна быть не менее 6 минут. Как следует из технического задания, файер-шоу будет композиционным, динамичным и станет развиваться по нарастающей к финалу (с увеличением интенсивности выстрелов). Контракт с Русско-немецким домом подписали "Салюты Алтая". Цена договора составила 380 тысяч рублей.
Комментарии
Замечательно! На это деньги есть. А проблема, то что зимой пенсионеры платят за хрущевку в 50 м2 комуналку 10000 руб. при размере пенсии в 9 000 руб. никого не волнует.
Хедлайнер Алиса Гребенщикова...ппц
Татьяна, а Вы пойдете на выборы? Вот там и можете выразить свое отношение!
сразу "голосуй или проиграешь" вспомнилось...
и при чем тут фейерверк?
13.03.2018 12:12
Иван Тычёблин
А после выражения отношения снизят размер оплаты за квартиру?
Володя-мой президент.
Надо обязательно участвовать в выборах,а то одурманенное хвалебными речами очень доверчивое молодое население сделает выбор против самих же себя!
Эх, не жизнь, а сплошной и нескончаемый праздник... Спасибо товарищу Путину за наше счастливое детство!
13.03.2018 12:12
Иван Тычёблин
высказывать кому? членам избиркома? У вас опилки в голове. Вытряхните с разбегу апстену.
689
смысл участвовать в этом цирке? Голосуй-не голосуй, посчитают все равно так, как надо, сами знаете кому
"смысл участвовать в этом цирке?"
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Расслабились и пытаетесь получать удовольствие? Надо хоть что-то предпринимать.
13.03.2018 12:00
Татьяна
Замечательно! На это деньги есть. А проблема, то что зимой пенсионеры платят за хрущевку в 50 м2 комуналку 10000 руб. при размере пенсии в 9 000 руб. никого не волнует.
Надысь по телеку наши пенсионеры(барнаульские) говорили, что им очень хорошо живется и все благодаря ему, путину
Заказчик --- "Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом"?
Аукционы появились сегодня?
А концерт 18 марта.
Когда же они будут проводить сам аукцион?
13.03.2018 12:47
- гость -
А зачем его проводить? Победитель, наверняка, еще но нового года, был выбран
хрущевка 50 кв. м - это трешка, зачем пенсионеру если он один трехкомнатная квартира? Если не один, значит пенсия не 9 тыс., а 18 как минимум.
13.03.2018 12:00
Татьяна
1. Вы кем работали, что у вас пенсию 9 рублей? Какой стаж?
2. Где эта хрущевка в 50 квадратов находится? Вы сможете подтвердить, что вы платите 10 000 рублей в месяц ?
по поводу концерта: не считаю ни его проведение разумным, ни участие в нем в качестве зрителей. я вообще массовые мероприятия не люблю.
Эклерчик, а что изменит подтверждение сих фактов? Кому предназначено дальше корыта не смотреть, тот и не увидит.
13.03.2018 12:00
Татьяна
Кто вам эти цифры сказал? Я за двушку в 50 кв.м при 4 прописанных плачу зимой 5600 вместе с электроэнергией , интернетом и кабельным. И по поводу пенсии. У моей мамы пенсия 13600.
Кому наши праздники не нравятся могут не приходить. Я рад, что Крым вернулся в состав России. А насчет денег, да все стоит денег.
13.03.2018 13:29
- гость -
Вообще то вы эти цифры и озвучили.
сборище бездарных певцов какое-то .Которые только на выселках и рубят бабло,где и Арсений Бородин на безводье-рыба.........уважающие себя люди не пойдут попы морозить.
А зачем нам крымский митинг в Барнауле? Пусть они там в крыму и митингуют!
Не вижу ничего плохого в празднике. Вы на счет дня города тоже так возникаете?
13.03.2018 13:55
Федя
Ноющие созданы для того чтобы ныть.
13.03.2018 13:38
- гость -
нет. не я . Спор идет с татьяной, которая утверждает, что коммуналка у пенсионеров 10 000 при пенсии 9 000. Я и ей и ответила, что у меня коммуналка на эти же квадратные метры почти в 2 раза меньше, а пенсия у моей мамы на 50% выше. Кроме того, так как живет она одна (папы не стало 3 года назад), то квартира у нее не 50 кв.м , а 36 . Коммуналка соответственно еще меньше, и 50% от коммуналки ей возвращается, как ветерану труда. Поэтому мне интересно, где , кем и сколько лет работали пенсионеры, которые не смогли заработать пенсию выше 9 тыс, но при этом квартиру им подавай 50 кв. м на одного!!!
13.03.2018 13:21
- гость -
изменит?
да конечно изменит.
просто выявит гнусную ложь этой "татьяны". это оппо-ботик, который накидывает на вентилятор.
пенсия занижена сознательно занижена, размер кварплаты сознательно преувеличен.
это делается именно сознательно, и именно для дезинформации читателей, в целях разжигания ситуации перед выборами.
13.03.2018 13:55
Федя
Не поверите, ноют. Перед праздником гундят :"Зачем столько денег на салют и праздник тратить". А после праздника , говорят, что салют был плохой и праздник неинтересный ))))
13.03.2018 14:04
Геноцид Эклеров
СОГЛАСНА с вашим мнением на 100%
Только не понятно, зачем Татьяне нужен этот вброс заведомого вранья ?
А в Крыму сейчас +11°. Порадуйся за них, сибиряк!
У тёщи пенсия 8600. Работала в сельсовете замглавы всю жизнь. У многих, вследствие развала государства пропали записи о трудовой деятельности. Только курицам толк рассказывать?