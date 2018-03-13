Стало известно, во сколько Барнаулу обойдется праздничный концерт с фейерверком на 18 марта. На сайте Госзакупок появилось два аукциона, напрямую связанных с праздничным мероприятием в ближайшее воскресенье.

Заказчиком в обоих случаях является краевое автономное учреждение "Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом". Театрализованный концерт "Родной голос" (праздник воссоединения Крыма с Россией) КАУ оценило в 7 млн рублей, а фейерверк — еще в 380 тысяч рублей.

Что касается концерта, то в настоящее время известно общее количество участников — 45 человек. При этом 42 исполнителя прибудут в Барнаул из Москвы. Таким образом в стоимость закупки заложен перелет туда-обратно, проживание и питание в гостинице. Известно, что собственно артистов в Барнаул прилетит 33 человека, остальные — это члены режиссерско-постановочной и административно-технической группы.

Хедлайнерами станут артисты эстрады, театра и кино. В их числе — Алиса Гребенщикова, Сергей Старостин, Александр Ф.Скляр, Юлия Волкова, Арсений Бородин, Любовь Толкалина. Кроме того, перед барнаульцами выступят праздничный хор Даниловского монастыря; группа "Ва-Банк"; ансамбль "Казачий круг". Впрочем, на площади Сахарова будет представлен и вокальный коллектив из Барнаула. Мероприятие пройдет 18 марта с 19:00 до 21:00.

Любопытно, что организаторы праздничного концерта указывают, что мероприятие решит сразу несколько задач. В их числе — cоздание условий для качественного семейного отдыха; развитие патриотических чувств посредством искусства; создание условий для успешного культурного и эстетического воспитания молодого поколения; развитие художественного вкуса у жителей Барнаула; формирование у жителей Барнаула интереса и уважения к родной истории, богатым традициям российской музыкальной и исполнительской культуры.

Следом за концертом в 21:00 начнется фейерверк. Его продолжительность должна быть не менее 6 минут. Как следует из технического задания, файер-шоу будет композиционным, динамичным и станет развиваться по нарастающей к финалу (с увеличением интенсивности выстрелов). Контракт с Русско-немецким домом подписали "Салюты Алтая". Цена договора составила 380 тысяч рублей.