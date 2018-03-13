Стало известно, во сколько Барнаулу обойдется праздничный концерт с фейерверком на 18 марта. На сайте Госзакупок появилось два аукциона, напрямую связанных с праздничным мероприятием в ближайшее воскресенье.
Заказчиком в обоих случаях является краевое автономное учреждение "Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом". Театрализованный концерт "Родной голос" (праздник воссоединения Крыма с Россией) КАУ оценило в 7 млн рублей, а фейерверк — еще в 380 тысяч рублей.
Что касается концерта, то в настоящее время известно общее количество участников — 45 человек. При этом 42 исполнителя прибудут в Барнаул из Москвы. Таким образом в стоимость закупки заложен перелет туда-обратно, проживание и питание в гостинице. Известно, что собственно артистов в Барнаул прилетит 33 человека, остальные — это члены режиссерско-постановочной и административно-технической группы.
Хедлайнерами станут артисты эстрады, театра и кино. В их числе — Алиса Гребенщикова, Сергей Старостин, Александр Ф.Скляр, Юлия Волкова, Арсений Бородин, Любовь Толкалина. Кроме того, перед барнаульцами выступят праздничный хор Даниловского монастыря; группа "Ва-Банк"; ансамбль "Казачий круг". Впрочем, на площади Сахарова будет представлен и вокальный коллектив из Барнаула. Мероприятие пройдет 18 марта с 19:00 до 21:00.
Любопытно, что организаторы праздничного концерта указывают, что мероприятие решит сразу несколько задач. В их числе — cоздание условий для качественного семейного отдыха; развитие патриотических чувств посредством искусства; создание условий для успешного культурного и эстетического воспитания молодого поколения; развитие художественного вкуса у жителей Барнаула; формирование у жителей Барнаула интереса и уважения к родной истории, богатым традициям российской музыкальной и исполнительской культуры.
Следом за концертом в 21:00 начнется фейерверк. Его продолжительность должна быть не менее 6 минут. Как следует из технического задания, файер-шоу будет композиционным, динамичным и станет развиваться по нарастающей к финалу (с увеличением интенсивности выстрелов). Контракт с Русско-немецким домом подписали "Салюты Алтая". Цена договора составила 380 тысяч рублей.
Комментарии
Замечательно! На это деньги есть. А проблема, то что зимой пенсионеры платят за хрущевку в 50 м2 комуналку 10000 руб. при размере пенсии в 9 000 руб. никого не волнует.
Хедлайнер Алиса Гребенщикова...ппц
Татьяна, а Вы пойдете на выборы? Вот там и можете выразить свое отношение!
сразу "голосуй или проиграешь" вспомнилось...
и при чем тут фейерверк?
13.03.2018 12:12
Иван Тычёблин
А после выражения отношения снизят размер оплаты за квартиру?
Володя-мой президент.
Надо обязательно участвовать в выборах,а то одурманенное хвалебными речами очень доверчивое молодое население сделает выбор против самих же себя!
Эх, не жизнь, а сплошной и нескончаемый праздник... Спасибо товарищу Путину за наше счастливое детство!
13.03.2018 12:12
Иван Тычёблин
высказывать кому? членам избиркома? У вас опилки в голове. Вытряхните с разбегу апстену.
689
смысл участвовать в этом цирке? Голосуй-не голосуй, посчитают все равно так, как надо, сами знаете кому
"смысл участвовать в этом цирке?"
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Расслабились и пытаетесь получать удовольствие? Надо хоть что-то предпринимать.
13.03.2018 12:00
Татьяна
Замечательно! На это деньги есть. А проблема, то что зимой пенсионеры платят за хрущевку в 50 м2 комуналку 10000 руб. при размере пенсии в 9 000 руб. никого не волнует.
Надысь по телеку наши пенсионеры(барнаульские) говорили, что им очень хорошо живется и все благодаря ему, путину
Заказчик --- "Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом"?
Аукционы появились сегодня?
А концерт 18 марта.
Когда же они будут проводить сам аукцион?
13.03.2018 12:47
- гость -
А зачем его проводить? Победитель, наверняка, еще но нового года, был выбран
хрущевка 50 кв. м - это трешка, зачем пенсионеру если он один трехкомнатная квартира? Если не один, значит пенсия не 9 тыс., а 18 как минимум.
13.03.2018 12:00
Татьяна
1. Вы кем работали, что у вас пенсию 9 рублей? Какой стаж?
2. Где эта хрущевка в 50 квадратов находится? Вы сможете подтвердить, что вы платите 10 000 рублей в месяц ?
по поводу концерта: не считаю ни его проведение разумным, ни участие в нем в качестве зрителей. я вообще массовые мероприятия не люблю.
Эклерчик, а что изменит подтверждение сих фактов? Кому предназначено дальше корыта не смотреть, тот и не увидит.
13.03.2018 12:00
Татьяна
Кто вам эти цифры сказал? Я за двушку в 50 кв.м при 4 прописанных плачу зимой 5600 вместе с электроэнергией , интернетом и кабельным. И по поводу пенсии. У моей мамы пенсия 13600.
Кому наши праздники не нравятся могут не приходить. Я рад, что Крым вернулся в состав России. А насчет денег, да все стоит денег.
13.03.2018 13:29
- гость -
Вообще то вы эти цифры и озвучили.