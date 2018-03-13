Житель Барнаула на сайте avito.ru разместил объявление о продаже старинного антикварного буфета с витражами, сообщает газета "Алтайская правда".

Продавец сообщает, что товар находится в очень хорошем состоянии. Его размер составляет 239 на 98 см. Сам буфет украшен резьбой. Также на дверце размещен оригинальный витраж. Цена товара составляет 175 тысяч рублей.

Буфет выполнен в стиле Мейхелен, который объединяет в себе черты двух стилей, поздней готики и раннего ренессанса. Антиквары говорят, что мебель в таком стиле не только красивая и оригинальная, но к тому же очень крепкая и практичная.