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Министр Силуанов пообещал россиянам не повышать налоги

, ИА "Амител"
При этом глава Минфина подчеркнул, что власти намерены активизировать работу с "уклонистами"

Фото: tradernet.ru

Глава федерального Минфина Антон Силуанов заявил, что власти не намерены заниматься повышением налогов, но активизируют работу с теми, кто уклоняется он их уплаты.

Так, в интервью НТВ министр рассказал о планах по совершенствованию налоговой системы.

"Когда мы говорим об улучшении работы по администрированию, это ответ на то, что мы повышать налоги не будем, но будем заниматься теми налогоплательщиками, которые еще пытаются уклониться", — подчеркнул Силуанов.

В качестве одного из элементов настройки налоговой системы, по словам главы Минфина, может стать замена обременительного для бизнеса налога на движимое имущество косвенным налогообложением.

Такие предложения будут подготовлены на уровне кабмина в ближайшее время.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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