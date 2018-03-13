Бывший унтершарфюрер СС Оскар Гренинг, который известен как "бухгалтер Освенцима", умер в госпитале в Германии. Ему было 96 лет, пишет "РБК" со ссылкой на журнал Spiegel.

Как сообщил адвокат умершего, Гренинг скончался вечером 9 марта.

Напомним, что три года назад Гренинг был приговорен к четырем годам тюремного заключения по обвинению в причастности к убийству 300 тысяч человек в концлагере Освенцим. Обвинение заявляло, что сам "бухгалтер Освенцима" не убивал лично, но своей работой он способствовал фашистскому режиму. Гренинг занимался подсчетом найденных у узников лагеря купюр и отправкой их в Берлин.

Грёнинг был членом НСДАП с 1939 года и признавал, что, работая в концлагере, разделял идеи нацизма.

Однако этот приговор был обжалован. Адвокаты "бухгалтера Освенцима" настаивали, что тюремное заключение нарушит законное право Гренинга на жизнь в силу его возраста и состояния здоровья. В январе этого года он подал просьбу о помиловании, но ему в ней было отказано. К тому моменту он не провел в заключении ни одного дня.

Между тем, Гренинг, говоря о помиловании, просил прощения у еврейского народа и Бога.

Концентрационный лагерь и лагерь смерти Освенцим - комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940—1945 годах к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцим, который в 1939 г. указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. Лагерь освобождён 27 января 1945 года советскими войсками. День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста. Около 1,4 млн человек, из которых около 1,1 млн составляли евреи, были умерщвлены в Освенциме в 1941—1945 годах. В то же время по оценке историка Г. Д. Комкова в статье в Большой советской энциклопедии общее число жертв составило свыше 4 млн человек.





