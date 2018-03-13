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Все на квест: военно-патриотическая игра "Зарница" пройдет в Барнауле

, ИА "Амител"
17 марта студенты АлтГТУ, школьники и студ отряды края смогут проявить свои лучшие стратегические качества

Военно-патриотическая квест-игра "Зарница" пройдет на лыжной базе Алтайского государственного технического университета (ул. Кутузова, 12а) 17 марта. В игре примут участие команды студентов АлтГТУ, учащихся школ г. Барнаула и студенческие отряды Алтайского края.

Участники смогут проявить свои самые лучшие стратегические качества, показать свою силу, выносливость и стремление к победе. Каждой команде предстоит пройти различные испытания – собрать-разобрать автомат, оказать первую помощь, выполнить физические упражнения, туристические элементы и ответить на вопросы викторины. Победителем станет команда, которая наберет наибольшее количество баллов и не нарушит технику безопасности.

Для участников и гостей мероприятия будет организована полевая кухня.

Проект военно-патриотической игры "Зарница" стал победителем в номинации "Поддержка студенческих инициатив" Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2018 году. Организатором конкурса выступило Федеральное агентство по делам молодёжи.

Старт игры в 11.30 по адресу: ул. Кутузова, 12а (лыжная база АлтГТУ).

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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