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Барнаульский таксист подозревается в краже мобильного телефона у своей пассажирки, которая заснула в его автомобиле.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне вечером подозреваемый 1977 года рождения принял вызов на доставку клиента.

"В пути следования до места назначения злоумышленник заметил, что его пассажирка уснула. Воспользовавшись этим, мужчина тайно похитил сотовый телефон. Сумма причиненного ущерба составила около шести тысяч рублей", — уточняют в полиции.

Правоохранители вскоре задержали подозреваемого. По факту кражи возбуждено уголовное дело.