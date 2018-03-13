В 2018 году исполняется 80 лет со времени постройки хирургического корпуса городской больницы, расположенной по адресу: улица Димитрова, 73. Здание появилось рядом с остатками сосновой рощи. Сейчас в это трудно поверить, но старые фотографии наглядно подтверждают данный факт.

Строение выдержано в духе классицизма. Трехэтажный фасад корпуса украшен тремя колонными портиками, стоящими на выступах первого этажа. Сдвоенные (парные) колонны портиков, поддерживающие балконы третьего этажа, придают зданию хирургического корпуса монументальную строгость, восходящую к дворцам эпохи классицизма. Одновременно здание напоминает южное курортное сооружение обилием балконов и лоджий, своим белым цветом.

Сама же история больницы началась в 90-е года XIX века. Население Барнаула той эпохи насчитывало от 13 до 17 тыс. человек. Городская медицина была представлена частнопрактикующими врачами, военным лазаретом (только для военных), горным госпиталем для рабочих рудников и металлоплавильных заводов и недолго просуществовавшей больницей Общества Красного Креста.

Бесплатная медицинская помощь оказывалась лишь одним городовым врачом, в обязанности которого также входила судмедэкспертиза, наблюдение за санитарным состоянием города и оказание медицинской помощи в тюрьме.

Эпидемия холеры, пришедшей из Ташкента, с 3 августа по 1 октября 1892 года унесла жизни 462 человек. Этот случай показал, какую дорогую цену приходиться платить за отсутствие организованной медпомощи и заставил Городское общественное управление принять меры по ее улучшению.

КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи" – это старейшее медицинское учреждение не только Алтайского края, но и всей Сибири, которое берет начало с 19 марта 1897. Именно тогда, благодаря инициативе доктора Недзвецкого и пожертвованиям бийской купчихи Морозовой, а также барнаульского купца Полякова, во вновь построенном здании была открыта бесплатная амбулаторная лечебница. Отметим, что за период более чем векового существования, больница неоднократно меняла названия.

В 1907 году по инициативе заведующего городской больницей Смирнова, на пожертвования горожан и купца Сухова, был построен новый кирпичный двухэтажный корпус (в настоящее время – военно-исторический музей).

В 1938 году был построен трехэтажный корпус № 1 (улица Димитрова); в 1971 году – четырехэтажный корпус № 2 (проспект Комсомольский); в 1972 году – трехэтажный административный корпус; в 2000 году — пятиэтажный корпус № 3 (Обской бульвар).

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