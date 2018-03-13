Фальшивые купюры заполонили Барнаул. С начала 2018 года в городе выявлено уже около 10-ти поддельных купюр номиналом от 1000 до 5000 рублей. О последнем случае стало известно вчера, 12 марта. Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Барнаулу майор полиции Артем Терец рассказал Amic.ru, как вести себя, если вам пытаются сбыть фальшивые деньги, что делать, если вы случайно обнаружили у себя такую купюру и почему фальшивомонетчики так "полюбили" 1000-е и 5000-е банкноты.

Корр.: Артем, на самом деле проблема фальшивых денег в Барнауле в этом году актуализировалась?

Артем Терец.: Да. Смотрите сами. За весь 2017 год в городе было выявлено около 60-ти фальшивых купюр. За истекший период 2018-го года уже более 10-ти.

Корр.: А какие деньги чаще всего подделывают?

А.Т.: Это 5000-е и 1000-е купюры. Сейчас чаще пятитысячные. Кстати, в обращении появились новые серии купюр, которых ранее не было. Это купюры номиналом 5 тысяч рублей серия БХ № 274 последние 4 цифры могут меняться и ЕК № 274 43 последние две цифры могут меняться.

Корр.: Означает ли это, что если вам в руки попала купюра с таким номером, она 100% фальшивая?

А.Т.: Такого утверждать нельзя, но эту купюру необходимо проверить. Для этого можно обратиться к сотрудникам полиции, либо в любой банк и попросить сотрудников банка проверить на подлинность эту купюру на специализированном оборудовании. Если она настоящая, ее вернут владельцу. Если купюра поддельная, о факте обнаружения будет сообщено в полицию, сотрудники которой проведут следственные и оперативные мероприятия.

Корр.: А что именно?

А.Т.: По должностной инструкции оператор банка должен вызвать сотрудников полиции. Они проведут опрос работников банка и лица, от которого поступила данная купюра. Также будет произведено изъятие денежного билета, проведена экспертиза, которая поможет ответить на вопрос, каким способом изготовлена купюра: на производстве Гознак или нет. По факту обнаружения фальшивой купюры будет возбуждено уголовное дело.

Корр.: Если человек увидел у себя сомнительную купюру, он может испугаться и попытаться от нее избавиться в каком-то магазине.

А.Т.: Ни в коем случае не надо этого делать. Если человек обнаружил у себя сомнительную купюру и побежал от нее избавляться, разменивая ее, это грозит ему большими неприятностями. Потому что если будет установлено, что человек намерено осуществил сбыт указанной купюры, то может наступить уголовная ответственность. Вплоть до лишения свободы сроком до 8-15-ти лет.

Корр.: Ого! А как отличить фальшивую купюру?

А.Т.: Надо сказать, что фальшивые купюры, которые сегодня поступают в обращение, довольно хорошо имитируют средства защиты подлинных: и металлизированная нить, и водяные знаки, и микроперфорация присутствуют. Посмотрите сами. (Майор протягивает две купюры, на первый взгляд не отличимые от настоящих. Фото — выше — прим. редакции)

Корр.: Смотрим. Не думаю, что у меня эти деньги вызвали бы какие-то подозрения.

А.Т. Да. Но, во-первых, можно взять две купюры и сравнить их между собой. Если есть хоть какие-то отличия, это уже повод обратиться в полицию или в банк с проверкой.

Корр.: А все-таки, почему преступники так любят тысячные и пятитысячные купюры? Их легче подделать?

А.Т.: Нет. Вопрос в элементарной выгоде. Как правило, преступник действует таким образом: осуществляется покупка на 500 рублей, а рассчитывается пятью тысячами. И получает сдачу 4500 рублей. Вот вам и выгода.

Корр.: А были ли случаи выявления подделок купюр нового образца? Знаменитых 2000-х и 200-х купюр, которые были выпущены в оборот в 2017 году?

А.Т.: Нет, на территории Барнаула таких случаев не выявлено.

Корр.: Как поступают фальшивые купюры в Алтайский край? Их изготавливают у нас на территории, или привозят из других регионов?

А.Т.: Скажу так: у нас были случаи, когда мы отслеживали цепочку преступления и выявляли лиц, которые занимались сбытом фальшивых купюр. Так эти люди были не с территории Алтайского края. Был случай, когда граждане приехали из соседних регионов и в крае осуществили массовый сбыт фальшивок.

Корр.: Мы разобрали, что нужно делать человеку, если он обнаружил у себя фальшивую банкноту. А что делать продавцу, если он видит, что с ним пытаются рассчитаться поддельными деньгами? Кричать "караул", пытаться задержать гражданина?

А.Т.: Главное — ни в коем случае не подавать вида, что вы что-то заподозрили. Попытайтесь нажать тревожную кнопку, чтобы вызвать охрану магазина или полицию, чтобы сотрудники полиции задержали данного гражданина, а ддалее разбирались с ним: действительно ли он намерено пришел сбывать подделку или она у него оказалась случайно. Если гражданин убежал, попытаться запомнить его приметы: как он выглядел, во что одет, номер и цвет транспорта, на котором приехал и сообщить все это в полицию.

Как отличить подделку?



На поддельных купюрах:

- полосы имеют только светлые и темные участки;

- отсутствует специфический хруст купюры;

- водяные знаки расплывчаты;

- микротекст не читается;

- отсутствует металлическая магнитная полоса либо отслаивается от купюры;

- в случае попадания влаги на фальшивую купюру краска смывается;

- в ультрафиолетовых лучах бумага, из которой изготовлена банкнота, светится;

- если провести по согнутой купюре ногтем, на фальшивых купюрах некачественная краска будет отслаиваться на перегибах.



На подлинных купюрах достоинством пять и одна тысяча рублей слева от изображения Ярослава Мудрого и Муравьева-Амурского на однотонном поле расположены многоцветные радужные полосы. При наклоне купюры должны переливаться различными цветами.