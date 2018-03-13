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Создатель "блузки Беттина": умер кутюрье Юбер де Живанши

, ИА "Амител"
Кутюрье в 25 лет основал модный дом, который до сих пор носит его имя

Умер знаменитый французский кутюрье Юбер де Живанши. Ему было 91 год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на радиостанцию RFI.

Отметим,что Живанши закончил Школу изящных искусств в Париже. В 25 лет основал собственный модный дом Givenchy, который до сих пор носит его имя. Уже первая коллекция этого кутюрье имела большой успех. Именно тогда им была создана и "блузка Беттина" — хлопчатобумажная белая блузка с чёрно-белыми воланами на рукавах. Названа она так в честь Беттины Грациани – модели и пресс-агента Дома моды "Givenchy". Его первой музы.

Идеалом красоты и женственности стала для Живанши Одри Хепберн. С ней он познакомился в 1954 году. Творческий союз модельера и актрисы продлился почти 40 лет. Для Хепберн кутюрье создал и свои первые духи — L’Interdit.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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