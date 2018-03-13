Умер знаменитый французский кутюрье Юбер де Живанши. Ему было 91 год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на радиостанцию RFI.

Отметим,что Живанши закончил Школу изящных искусств в Париже. В 25 лет основал собственный модный дом Givenchy, который до сих пор носит его имя. Уже первая коллекция этого кутюрье имела большой успех. Именно тогда им была создана и "блузка Беттина" — хлопчатобумажная белая блузка с чёрно-белыми воланами на рукавах. Названа она так в честь Беттины Грациани – модели и пресс-агента Дома моды "Givenchy". Его первой музы.

Идеалом красоты и женственности стала для Живанши Одри Хепберн. С ней он познакомился в 1954 году. Творческий союз модельера и актрисы продлился почти 40 лет. Для Хепберн кутюрье создал и свои первые духи — L’Interdit.

