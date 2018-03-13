Фото: youtube.com
Уличная видеокамера в Бийске зафиксировала странный инцидент произошедший 9 марта у подъезда одного из жилых домов наукограда.
Ролик был опубликован на хостинге youtube 12 накануне и уже начал расходиться по социальным сетям.
На видео можно заметить, как некий мужчина, который, вероятно, находится в состоянии опьянения, производит не совсем понятные манипуляции рядом с припаркованной у подъезда машиной.
В частности, горожанин зачем-то двигает к авто мусорный бак и стучит по машине, после чего срабатывает сигнализация.
Затем в кадре появляется еще один мужчина, который, по всей видимости, является владельцем авто.
Впрочем, за данным процессом лучше просто наблюдать.
Комментарии