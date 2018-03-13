Депутат Государственной думы от Алтайского края, руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев воспользуется законодательной возможностью и проголосует на выборах президента 18 марта не по прописке, а по месту нахождения.

Александр Терентьев прибыл в Барнаула на региональную неделю по работе. Заодно подал заявление в Территориальную избирательную комиссию Центрального района для голосования по месту нахождения.

Он рассказал, что в день выборов президента Российской Федерации будет находиться в Москве и не сможет проголосовать по месту своей прописки в Барнауле.

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На выборах 18 марта 2018 года у россиян появилась новая возможность — голосовать не о прописке. Гражданину требовалось до 12 марта написать заявления в любой Территориальной, участковой комиссии, филиале МФЦ или на сайте Госуслуг. С 13 по 14:00 17 марта это можно сделать только в участковой комиссии по прописке.

"Эта процедура заняла всего несколько минут. Я на своем опыте убедился, что новая модель голосования, предложенная ЦИК, весьма удобная. Этот механизм позволяет любому избирателю, независимо от того где он находится, прийти на избирательный участок в день выборов и выразить свое мнение. Я призываю всех жителей Алтайского края 18 марта на выборах президента России не оставаться в стороне и обязательно прийти проголосовать", — прокомментировал Александр Терентьев.