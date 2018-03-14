Четыре месяца футболисты раскрывались, показывали себя и стремились к трофею. Кого-то не остановил ни огонь в глазах противника, ни страх коварной серии пенальти, ни уровень игроков. Именно они и стали участниками решающих матчей Лиги.БРО.

17 марта в спортивном комплексе "Темп" пройдут следующие матчи:

16:00, матч за 3-е место. "Снежный барс" — "Зенит" 18:00, финал. "БРО.SELONA" — "Демченко"

Онлайн трансляцию решающих матчей возможно посмотреть на официальном канале Лиги.БРО. Ее будут проводить комментатор МАТЧ ТВ — Михаил Меламед и легенда Алтайского футбола — Александр Суровцев

Если вам не удастся прийти на матч, не расстраивайтесь — Лига.БРО всегда рядом. Вы можете подключится к онлайн-трансляции, подготовленной профессионалами и наблюдать ключевые события, находясь вдали.

Также бар-ресторан "Ганс" ( Партизанская, 92. Тел. 25-97-97) ждет всех болельщиков, где они смогут в прямом эфире увидеть главные матчи лиги.

Спортивный комплекс "Темп":

г. Барнаул, Балтийский 1-й проезд, 9

8 (3852) 506–140

sctemp.ru

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