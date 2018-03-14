Портал Amic.ru традиционно много пишет о выборах в России. У нас был большой информационный проект к выборам в Госдуму "Всё о выборах — 2016", мы очень подробно рассказывали о масштабных местных выборах 2017 года. Как же мы могли пропустить выборы президентские. В сюжете "Выборы президента — 2018" вы сможете узнать как и где проголосовать, можно ли проголосовать в аэропорту или дома, представители вам кандидатов и всегда рассказывали, кого в чем уличили и кто кому в лицо что выливал. Самое полезное мы объединили в проект "Выборы президента 2018. Справочник по главному политическому событию года в России". Милости просим.
Комментарии
А можно ли вместо похода на избирательный участок сходить в поход на природу на лыжах вместе с детьми?