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Бийского бизнесмена судят за обман фирмы из Петербурга на 2,5 млн рублей

, ИА "Амител"
Жителю наукограда инкриминируют мошенничество в особо крупном размере

Фото: vagon.by

Житель Бийска предстанет перед судом по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере — по версии следствия, действия мужчины причинили ущерб фирме из Санкт-Петербурга ущерб на сумму около 2,5 миллиона рублей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемый, будучи руководителем коммерческого предприятия, от имени юрлица заключил договор об оказании услуг с компанией из Санкт-Петербурга на проведение регламентно-восстановительных работ железнодорожных вагонов-думпкаров на сумму более 1,2 миллиона рублей.

При этом, как полагает следствие, бийчанин знал, что его предприятие не имеет лицензии на проведение данных работ.

"После поступления на подъездные пути подконтрольного ему предприятия вагонов-думпкаров стоимостью около 1 500 000 рублей, обвиняемый получил от потерпевшего в качестве предоплаты и за простой вагонов более 1 000 000 рублей, при этом, достоверно зная, что работы осуществлять он не будет и распорядился денежными средствами, а также не принадлежащими ему вагонами, по своему усмотрению", — констатируют в надзорном ведомстве.

В данный момент уголовное дело направлено в Бийский городской суд.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.03.2018 18:01
- гость -

2,5 ляма. не так уж и много

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