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Школьницы, избившие девушку в Барнауле и транслировавшие расправу в соцсети, могут избежать уголовной ответственности.

В данном случае многое, если не все, зависит от того, каковы будут результаты судебно-медицинской экспертизы, которая определит тяжесть вреда здоровью, нанесенного потерпевшей.

Накануне, напомним, в региональном управлении Следственного комитета сообщали, что в связи со случившимся продолжается проведение доследственной проверки.

Также в ведомстве констатировали: "В результате происшествия несовершеннолетняя получила ушибы, ее здоровью ничего не угрожает". Это может говорить о том, что вполне вероятно степень вреда здоровью девушки может оказаться легкой. В этом случае оснований для привлечения устроивших избиение школьниц может и не быть.

Напомним, что согласно нормам российского законодательства, лица, достигшие 14-летия привлекаются к уголовной ответственности в случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и средней тяжести.

Как неоднократно сообщал портал Amiс.ru, конфликт между школьницами в Барнауле произошел 9 марта. В ходе ссоры две 15-летние девушки избили свою сверстницу, а все происходящее транслировали в сеть.