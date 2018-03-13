Фото: livejournal.com
Школьницы, избившие девушку в Барнауле и транслировавшие расправу в соцсети, могут избежать уголовной ответственности.
В данном случае многое, если не все, зависит от того, каковы будут результаты судебно-медицинской экспертизы, которая определит тяжесть вреда здоровью, нанесенного потерпевшей.
Накануне, напомним, в региональном управлении Следственного комитета сообщали, что в связи со случившимся продолжается проведение доследственной проверки.
Также в ведомстве констатировали: "В результате происшествия несовершеннолетняя получила ушибы, ее здоровью ничего не угрожает". Это может говорить о том, что вполне вероятно степень вреда здоровью девушки может оказаться легкой. В этом случае оснований для привлечения устроивших избиение школьниц может и не быть.
Напомним, что согласно нормам российского законодательства, лица, достигшие 14-летия привлекаются к уголовной ответственности в случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и средней тяжести.
Как неоднократно сообщал портал Amiс.ru, конфликт между школьницами в Барнауле произошел 9 марта. В ходе ссоры две 15-летние девушки избили свою сверстницу, а все происходящее транслировали в сеть.
Комментарии
Да кто бы сомневался!
Бог накажет их
по голове напинали ...по лицу..ни че не угрожает....надо ихъ выловить и так отмудохать чтоб встать не смогли
то есть у нас можно каждый день бить людей, главное без тяжкого вреда здоровью?
О! Бейте, пинайте, издевайтесь до нанесения легкой степени и ничего за это не будет - хорош стимул для отстойников.
Если это останется безнаказанным ,то тогда только линчевание поможет остановит подобные происшествия стране . Власть именно этого и добивается ?
каждую мерзоту так "ушибить" на все тело, посмотрел бы я на их родителей! Ублюдочные законы.