Жители барнаульского поселка Восточный вышли на митинг

Более 100 барнаульцев вышли на митинг в воскресенье, 11 марта, в поселке Восточный. Они потребовали от чиновников решить проблему с бесплатным предоставлением земельных участков в собственность для дальнейшего узаконения самовольных построек. Подробности сообщили в пресс-службе партии "Справедливая Россия" в Алтайском крае. Депутаты СР тоже приняли участие в митинге, люди обратились к ним за помощью.

"Власти города не хотят идти к нам на встречу. Мы обращались во все инстанции начиная с прокуратуры и заканчивая АКЗС. Делали это по несколько раз. Все что нам говорили – это "подождите еще немного, вот-вот вопрос будет решаться", – заявила лидер инициативной группы Галина Алексеенко.

И добавила, что несмотря на продление депутатами краевого парламента срока действия закона о бесплатном предоставлении в собственность земли, участки они до сих пор не получили.

По словам риэлтора Татьяны Наумовой проблема в некорректном зонировании поселка.

"Стоит жилой дом на участке в три сотки, его окружают другие дома, у всех соседей вокруг оформлены документы, а у тех, кто находится посередине вдруг оказалась зона зеленых насаждений. Они не могут узаконить свои дома и прописаться в них", – рассказала она.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов сообщил, что он и его коллеги будут требовать отмены несправедливых нормативных актов.

"В прошлом году мы с большим трудом настояли на том, чтобы продлить действие данного закона еще хотя бы на год (…). Уже 16 марта состоится первое рабочее совещание по данной проблеме на котором мы будет требовать отменить те несправедливые нормативные акты, которые мешают узаконению земельных участков", – заявил Александр Молотов.

Секретарь Бюро Совета реготделения "СР", депутат АКЗС Владислав Вакаев добавил, что данный митинг – это лишь первый шаг на пути решения проблемы.

"Если присмотреться, то городские чиновники охотно и легко раздает землю. Причем эти земельные участки отводятся под строительство многоэтажных домов и торговых центров. А в это время есть несколько сотен жителей поселка Восточный, которые десятилетиями живут на этой земле и годами не могут получить землю в собственность. Нам нужно сделать так, чтобы власть нас с вами услышала и увидела", – подытожил Владислав Вакаев.