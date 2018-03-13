Полицейские задержали жительницу села Селекционное, которую подозревают в грабеже, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что женщина пришла в гости к своему знакомому и из кармана рубашки хозяина гостья открыто похитила девять тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, мужчина вызвал сотрудников полиции. Сотрудники правоохранительных органов установили личность грабителя. Женщина во всем призналась и сообщила, что на похищенные деньги она успела приобрести стиральную машину и телевизионную приставку. Все это изъято.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.