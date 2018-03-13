Более миллиарда рублей уйдет в Алтайском крае на программу создания ясельных групп до 2021 года. Об этом пишет "Катунь 24".

Сейчас охват дополнительным образованием детей в крае составляет 68%, а к 2020 году этот показатель планируется увеличить до 100%.

Одной из приоритетных задач является создание центра для подготовки одаренных детей.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , семь новых детсадов будет построено в Алтайском крае в 2018-2019 годах. Власти рассчитывают создать до двух тысяч новых мест, чтобы закрыть очередь детей до трех лет. В Барнауле это будут детские сады в новых микрорайонах. В Бийске в районе Зеленый клин, в Новоалтайске — в микрорайоне "Демидов Парк".