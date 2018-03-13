Фото: tumentoday.ru
Смертность от рака в России снизилась впервые за три года — таковы данные Росстата, сообщают "Известия".
Как отмечает издание, в прошлом году онкологические заболевания в России унесли 289 тысяч жизней. Это на 3,5% меньше, чем в 2016 году.
В федеральном Минздраве это связывают в том числе с широким внедрением индивидуальной профилактики. В министерстве уточнили, что активный онкопоиск позволил в 2017 году выявить на ранних стадиях около 56% злокачественных новообразований.
Также в ведомстве подчеркнули, что объем высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями за пять лет в России увеличился в 2,5 раза.
Комментарии
Потому что стали чаще помирать на дорогах при ДТП . В Сирии, да на Украине. Вот и снизилась. Больной раком,от безысходности берёт автомат и едет в горячую точку. Так как возможности оплатить лечения,и где то на это заработать нет.
"Смертность от рака в России снизилась впервые за три года — таковы данные Росстата, сообщают "Известия"."
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надеюсь не в связи с предстоящими перевыборами пересидента?
и ведь как росстат переподчинили минэкономразвития то так попёрло, так поперло...
кругом сплошной позитив!