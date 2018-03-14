На барнаульском Avito разместили объявление о продаже волчицы, привезенной из тайги еще щенком. Отмечается, что хищнику три года, она дружелюбная, игривая, понимает команды.

"Продам волчицу, ей три года. Привезли из тайги. Воспитывалась с возраста щенка. Дружелюбная, игривая, понимает команды. Отлично подойдет для случки с лайкой и подобными породами. Торг уместен", — говорится в сообщении.

Волчицу готовы продать за 30 тысяч рублей, однако возможен торг.

Портал Amic.ru попросил прокомментировать это объявление директора барнаульского зоопарка Сергея Писарева. Эксперт заявил, что содержание хищника в домашних условиях — безответственность и огромный риск.

"Любое дикое животное, привезенное из тайги, как бы оно не воспитывалось, остается диким животным. Оно никогда не будет добрым по отношению к человеку. Инстинкты сохраняются. И в любой момент человек может пострадать от хищника. Тем более от волка. Вот начинается весенний гон и волчица может вас придушить", — заявил Писарев.

Кроме того, директор барнаульского зоопарка заметил, что данное объявление должно заинтересовать прокуратуру.

"Давайте начнем с того, что волчицу привезли из тайги! Это объявление для прокуратуры. Согласно закону РФ, изъятие диких животных из природы наказывается уголовной ответственностью. Человек изъял животное из дикой природы. Автору объявления необходимо быстро убрать объявление и скрыться, чтобы прокуратура не наказала. Это издевательство по отношению к животному", — подчеркнул Сергей Викторович.

Что касается скрещивания собак с волками, то такие эксперименты проводится. Вот только не понятно, для чего люди это делают, добавляют эксперты.

Между тем в барнаульском зоопарке многие хищники радуются Писареву, как домашние животные. В том числе и волк.

Однако Сергей Викторович говорит, что просто надо знать, когда и как можно подходить к зверю. "Как специалисты мы знаем, когда к нему подходить. Когда он радуется, а когда нельзя. Сейчас мы к нему не подходим. Началась весна и я не буду его гладить. Это опасно. Животное остается животным", — объяснил Писарев.

Директор зоопарка также отмечает, что если к волку подойдет человек с запахом алкоголя, считайте, что он, как минимум, пострадает. Также опасно подходить к хищнику с сильными ароматами духов. Животные реагируют на запахи.

"Человек, который берет в дом дикое животное, должен осознавать, какую он на себя принимает ответственность. И на всех своих родных и близких, кто находится с ним рядом. Это очень рискованно и неправильно. Я категорически против этого и не советовал бы людям покупать хищника", — добавил Сергей Писарев.

Также возникает вопрос, почему волчицу выставили на продажу. Возможно, хозяева не могут справиться с хищником. Это, конечно, только одна из версий.

Если же к директору зоопарка обратятся с просьбой забрать волчицу, то, по словам Писарева, они решат проблему, как устроить это животное.