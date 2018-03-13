Фото: МВД России
Экс-руководитель Московского уголовного розыска, генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев арестован по обвинению в посредничестве при передаче взятки, сообщает "Коммерсант".
Агентству "Интерфакс", в свою очередь, уточнили, что под стражу Трутнева определили 2 марта. Срок содержания под арестом — два месяца.
По данным СМИ, бывший начальник МУРа якобы участвовал в вымогательстве денег сотрудниками ФСБ у руководства АО "Научно-исследовательский технологический институт имени Снегирева". Это предприятие является одним из ведущих производителей взрывателей для боеприпасов.
Также отмечается, что генералу предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
Комментарии
Никогда не поверю, чтобы сотрудники ФСБ через руководителя МУРа вымогали деньги. Они через него скорее всего просто предлагали за долю малую свою крышу от наездов других бандитов.
понять и простить