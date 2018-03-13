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Экс-руководитель Московского уголовного розыска, генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев арестован по обвинению в посредничестве при передаче взятки, сообщает "Коммерсант".

Агентству "Интерфакс", в свою очередь, уточнили, что под стражу Трутнева определили 2 марта. Срок содержания под арестом — два месяца.

По данным СМИ, бывший начальник МУРа якобы участвовал в вымогательстве денег сотрудниками ФСБ у руководства АО "Научно-исследовательский технологический институт имени Снегирева". Это предприятие является одним из ведущих производителей взрывателей для боеприпасов.

Также отмечается, что генералу предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).