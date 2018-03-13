Замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что депутат Верховной рады Надежда Савченко могла сбежать в Россию. Об этом пишет РИА "Новости".

"Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины", — отметил Тетерук.

Ранее СМИ сообщили, что Савченко должна была явиться на допрос в СБУ по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов. В этот же день депутат покинула территорию Украины.

Пресс-секретарь Савченко заявил, что она сейчас находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с депутатами Европарламента.

Однако генпрокурор Украины сообщил, что Савченко нет в составе украинской делегации.