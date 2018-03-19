"Заговори, чтобы я увидел тебя",

древнегреческий философ Сократ

Времена меняются, но и сегодня неизменным остается то, что манера речи человека, ее темп, используемые им фразы и выражения, жесты и другие ее характеристики, создают определённый образ этого человека в глазах окружающих. Но красноречие – не только верный признак широты взглядов, образованности и высокой культуры. Поставленная речь является средством и инструментом достижения целей. Хороший оратор говорит красиво, ярко и убедительно, а при таких коммуникативных качествах гораздо легче и семью создать, и с соседями по площадке ладить, и карьеру сделать, и стать душой любой компании.

Сегодня вряд ли кто-то будет спорить, что речь – это элемент создания имиджа. Между тем, умение говорить красиво не обязательно бывает врожденным, но его вполне можно тренировать. Есть яркий пример, когда с помощью упорства, тренировок и упражнений человек, имеющий проблемы с речью, добился многого. Оратор Древнего мира Демосфен был косноязычен, имел слабый голос. Но со временем он научился ясно и четко произносить слова. Для этого он много занимался, набирал в рот черепки и камешки, произносил речи при шуме волн, заменяющем ему шум толпы. Он много работал над собой, подолгу не выходя из комнаты и изучая образцы красноречия. В итоге Демосфен добился небывалых успехов, став знаменитым политиком, дипломатом и оратором.

Сегодня на речевую коммуникацию очень сильное влияние оказывает виртуальность общения, где действуют несколько иные механизмы, и если для взрослого уже сформировавшегося человека это, как правило, не имеет негативных последствий, то для формирующейся личности ребенка этот факт является значимым.

Виртуальный мир ограничивает детей в возможности приобретения так необходимого им опыта реального общения, что отражается на их ораторском мастерстве, владение которым для подрастающего поколения особенно значимо. Для них это инструмент завоевания своего места в коллективе, повышения самооценки, значимости в кругу семьи и в любой другой социальной группе. Проблемы подросткового периода очень часто связаны именно с общением, и их гораздо легче преодолеть ребенку, который владеет ораторским мастерством, поскольку это позволяет ему доносить свои мысли до окружающих, убеждая их в своей правоте.

Кроме того, подросток входит во взрослую жизнь и через отношения с противоположным полом, и это отдельная тема. Взаимоотношения между юношей и девушкой во многом зависят от того, насколько подростку удается заинтересовать объект своего обожания, а для этого, опять же, весьма пригодится умение быть интересным собеседником.

Кому-то повезло, и он от рождения красноречив и убедителен, но таких людей не так много, большинство из нас нуждается в специальной подготовке. Специалисты по речи рекомендуют каждому хотя бы раз в жизни посетить курс ораторского мастерства, это необходимо даже в целях приобретения ориентиров для саморазвития и самообразования в этом направлении. В современном обществе немало таких предложений, но, как правило, они ориентированы на взрослую аудиторию, между тем, эффективность и результативность обучения ораторскому мастерству в детстве и в подростковом возрасте гораздо выше.

Сегодня в барнаульской Школе этико-эстетического воспитания открыт набор на курсы для детей 5-10 лет и подростков от 11 лет по ораторскому мастерству и психологии отношений, являющейся непременной частью обучения искусству эффективных коммуникаций.

Помогите своему ребенку раскрыть позитивные качества его личности сейчас, чтобы выйти во взрослую жизнь с багажом необходимых навыков адаптации в обществе, умения грамотно и убедительно строить свою речь, а значит, способности проложить свой успешный путь к достижению поставленных целей.

Школа этико-эстетического воспитания:

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58б (ТЦ "Эдем")

тел. 8-906-196-35-74

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