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Житель Барнаула, обвиняемый в покушении на грабеж в отношении несовершеннолетней горожанки, предстанет перед судом.
Как сообщили в краевой прокуратуре, преступление было совершено в конце декабря прошлого года, когда потерпевшая шла домой и решила предупредить свою мать о возвращении, для чего достала телефон "Fly".
"Собираясь позвонить, она увидела мужчин, идущих ей навстречу, поравнявшись с ними, один из мужчин резко ударил ее кулаком в область щеки, от чего она потеряла равновесие и упала на спину, после чего мужчина продолжил избивать девочку, не высказывая никаких требований. В это время она стала кричать и звать на помощь, но рядом никого не было", — приводят обстоятельства случившегося в надзорном ведомстве.
Затем девочка встала, оттолкнув мужчину. В этот момент к ней тут же подошел второй злоумышленник. Он схватил телефон рукой и стал тянуть на себя, угрожая девочке применением насилия.
Юная жительница Барнаула оказала активное сопротивление и стала кричать. Свой телефон она смогла отстоять.
И вот теперь злоумышленников будут судить: один из преступников признал вину полностью. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Комментарии
Козлам нехватало на добухаловку, вчера возле пионера подходил один такой просил на опохмел деньжат подкинуть, я ему предложил опохмелить его либо с правой либо с левой, но он что то ретировался тут же.
В 2 ночи 2 недели назад на Попова подходит парень и просит телефон позвонить, на расстоянии 50 мм сзади его идет сообщник. Я на него как на идиота посмотрел.