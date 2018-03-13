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Житель Барнаула, обвиняемый в покушении на грабеж в отношении несовершеннолетней горожанки, предстанет перед судом.

Как сообщили в краевой прокуратуре, преступление было совершено в конце декабря прошлого года, когда потерпевшая шла домой и решила предупредить свою мать о возвращении, для чего достала телефон "Fly".

"Собираясь позвонить, она увидела мужчин, идущих ей навстречу, поравнявшись с ними, один из мужчин резко ударил ее кулаком в область щеки, от чего она потеряла равновесие и упала на спину, после чего мужчина продолжил избивать девочку, не высказывая никаких требований. В это время она стала кричать и звать на помощь, но рядом никого не было", — приводят обстоятельства случившегося в надзорном ведомстве.

Затем девочка встала, оттолкнув мужчину. В этот момент к ней тут же подошел второй злоумышленник. Он схватил телефон рукой и стал тянуть на себя, угрожая девочке применением насилия.

Юная жительница Барнаула оказала активное сопротивление и стала кричать. Свой телефон она смогла отстоять.

И вот теперь злоумышленников будут судить: один из преступников признал вину полностью. Ему грозит до семи лет лишения свободы.