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Просьба о помощи: чтобы двое мальчиков могли каждый день возвращаться домой

, ИА "Амител"
Слова не могут описать, почему мальчик в 13 лет лишился всего привычного для него мира

Фото: Алексей Кашинский

Благотворительный фонд "Облака" объявил сбор средств для небольшой барнаульской семьи, которая после череды несчастий оказалась в очень тяжелых условиях. Историю этой семьи рассказала директор фонда Джамиля Семененко на своей страничке Вконтакте. Публикуем рассказ с сохранением авторского стиля. 

В связи с законом о защите персональных данных несовершеннолетних мы не публикуем ни имена ни адрес героев. Все эти данные можно узнать, обратившись в фонд. 

Вернуться домой

Каждый день после школы маленький Алеша в одиночестве приходит сюда. Негромко подзывает к себе Грету и протягивает собаке хлеб. Еще какое-то время он молча будет смотреть, как Грета управляется с хлебом, погладит ее на прощание и, не заходя в дом, пойдет на остановку.

О том, что случилось в его семье, Алеша не рассказывает никому – не поймут. И это действительно сложно понять, если самому не довелось пройти этот путь потерь.

Все неприятности семьи начались в 2016 году, когда умер папа мальчика. Здоровый и крепкий мужчина "сгорел" от неизлечимой болезни за три месяца. К такому нельзя быть готовым. Даже если знаешь, что это рак. Даже, если, сдерживая слезы и боль, подступающие комом к горлу, стоишь у постели родного человека и точно знаешь, что это в последний раз, когда ты видишь его живым. Эта та ночь, когда седеют матери, без времени взрослеют сыновья и навсегда меняется мир. А ведь еще совсем недавно им казалось, что жизнь только начинается. Был дом, где у каждого из троих детей была своя любимая комната. И все в доме сделано заботливыми руками отца. И ты маленький можешь не только смотреть, как папа проводит воду и отопление, но и сам ему в этом помочь. Мама Лариса, которая готовит обед на большую семью. Старшая сестра и брат Иван только определились с будущими профессиями и успешно поступили в колледж и университет.

Мама и папа Алеши прожили вместе 27 лет. Когда они познакомились, папа только размечал участок, и они уже вместе по кирпичику строили дом и большую и крепкую семью. И словно сконцентрированная вокруг отца, жизнь семьи, после его ухода стала также стремительно разрушаться. Внезапно от осложнений пневмонии умирает старшая сестра Алеши. Ей очень хотелось вовремя закрыть сессию и только потом долечить надоедливый кашель. Но никакого "потом" уже не случилось. Резко наступило осложнение. Приехавшая скорая уже ничем не смогла помочь. Реанимация и моментальная смерть совсем юной девушки. Так за считанные месяцы от большой и дружной семьи у Алеши остались только мама и брат.

А потом в их дом пришла еще одна беда. 31 декабря 2017 года, в новогоднюю ночь, когда одноклассники Алеши тихо засыпали в своих теплых комнатах в предвкушении подарков, в доме мальчика раздался дикий треск. В оконной раме лопнуло стекло, и вместе с осколками в комнату ворвались мороз и ветер.Паводковые воды беспокоили семью и раньше. Но в первые годы они уходили также, как и появлялись. Семья, как могли, укрепляли дом. Теперь же вода стояла в подвале уже постоянно. По стенам пошли жуткие трещины. Дом трещал по швам. 25 января этого года обрушилась стена.

Фото: Алексей Кашинский

Огромные вывалившиеся куски в стене Лариса пыталась заложить тряпками, чтобы внутрь не проникал ветер. Лишившись мужа, она воевала со стихией так, как может одинокая женщина, защищающая дом и детей. От постоянного присутствия воды подпорки в подвале сгнили. Лариса вызвала МЧС. Их дом признали непригодным для жилья.

С 20 февраля Лариса, старший сын Иван и Алеша живут в небольшом предоставленном жилье из маневренного фонда – а попросту в бараке. И именно отсюда каждый день через весь город добирается Алеша в свою прежнюю школу, а после занятий покупает в поселковом магазине хлеб. Чтобы накормить свою собаку, которая несет службу у разваливающегося дома. А может еще и для того, чтобы еще раз пройти этот привычный с детских лет путь: из школы – домой.

Алеше очень трудно говорить о том, что произошло. Простые и понятные слова не могут описать, почему мальчик в 13 лет лишился всего привычного для него мира. Когда больше нет папы, сестры, родного дома, который еще недавно казался самым уютным и безопасным местом, где ты мог укрыться от любых невзгод.

Фото: Алексей Кашинский

Тогда Лариса встала перед выбором: оставить Алешу в прежней школе или перевести в новую и лишить его еще и школьных друзей и родных учителей. Она оставила не просто старых друзей сыну, Лариса оставила сыновьям надежду, что они еще смогут вернуться в родной дом.И это возможно. Хотя для этого ей придется решить невероятно сложную для овдовевшей женщины задачу – в кратчайшие сроки восстановить дом, чтобы туда можно было вернуться, и поднять на ноги сыновей.

Недалеко от дома семьи коммунальные службы вырыли колодец, из которого при наполнении водой будет насосом откачиваться вода, и она уже не сможет угрожать дому. Лариса возьмет ссуду и уже летом приступит к работам. Конечно будет тяжело. Женщине, живущей на выплаты детям и минимальную пенсию, придется экономить каждую копейку. Но как можно опустить руки, когда на тебя смотрят твои дети?

Фонд "Облака" не останется в стороне, и намерен помочь Ларисе и мальчикам вернуться домой.

Благодаря дарителям фонда, при необходимости ребята будут обеспечены одеждой на весенний и летний сезон.

Юрист фонда Елизавета Хазова уже помогает Ларисе составить обращение в госорганы за помощью в решении проблемы с жильем. К работе с семьей готова подключиться фандрайзер фонда Людмила Плешкова, чтобы отработать возможность обратиться за помощью со стройматериалами к благотворителям.

Но есть то, что можно сделать для Алеши уже сейчас: выкупить для мальчишек проездные билеты, чтобы они спокойно могли каждый день ездить на учебу в колледж и в привычную школу. Стоимость проездного на двоих мальчиков с учетом оптимального маршрута – 3600 рублей. Фонд предлагает помочь купить ребятам проездные на 6 месяцев – чтобы за это время к сентябрю они смогли вернуться домой.

Сумма к сбору — 21 600 рублей.

Реквизиты для перевода пожертвования с смс: "Алеше":

- сбербанк: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда);
- по номеру телефона, привязанного к карте сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.
- яндекс-кошелек: 410016197087867
- Qiwi кошелек: +79609612442
- отправив SMS с телефона на короткий номер 3434. В сообщении нужно набрать кодовое слово Облака, затем пробел и сумму пожертвования. Например, "Облака 50"
- на расчетный счет фонда "ОБЛАКА": р/с № 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК",
к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ,
БИК 045004774.
 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.03.2018 07:56
- гость -

Перевела 1000. Люди, вы-люди? Давайте поможем

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14.03.2018 08:23
Эрг Ноор

А власть чего не может помочь матери одиночке в двумя детьми кроме как угол в сарае подкинуть как собакам..Держава тьфу

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14.03.2018 08:27
гость

Перевел 500 рублей! Поддерживаю, давайте поможем!!!!

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14.03.2018 08:27
Ируся

Люди. Сейчас тоже скину.

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14.03.2018 08:28
trek22

Аналогично, надо помочь людям

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14.03.2018 08:33
- гость -

Давайте.

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14.03.2018 08:55
Александр.

Скинул денюжку также на счет СБ.
В итоге простые люди помогают друг другу - так и должно быть! Когда-нибудь этот мальчик вырастет и может он кому-то сделает добро и не раз.
Только те, кто получает миллиарды, миллионы - эти доходы должны идти не на офшоры, а на закрытие подобного рода проблем в стране. И олимпийские горки за 8 миллиардов рублей нужны ли нам?

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