Уголовное дело в отношении жителя Усть-Калманского района направлено в суд с обвинительным заключением. Об этом сообщает начальник отдела прокуратуры Алтайского края по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета России Евгений Степанов.

В ведомстве полагают, что зимой прошлого года обвиняемый похитил из хозяйственной пристройки двух домашних птиц. Сумма ущерба составили 870 рублей. Жительница Чарышского района при допросе в качестве свидетеля, рассказала о том, что видела похищение птиц.

После этого обвиняемый решил убить свидетельницу. Он нанес женщине 45 ударов металлической трубой в область головы, туловища, рук и ног. Женщина скончалась на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы.

В прокуратуре сообщают, что и у данного преступления оказался очевидец. Следствие пришло к выводу, что обвиняемый угрожал убийством своей знакомой, которая видела произошедшее, в случае если она расскажет об этом кому-либо или не возьмет на себя вину за убийство.