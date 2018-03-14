Впервые в Бийске компания AUTOBOX (ООО "АльянсАвто") и Барнаульский Химический Завод (ООО "БХЗ") провели совместное мероприятие для шиномонтажных мастерских и автосервисов — Конкурс "Лучший шиномонтаж, Бийск-2018".

6 марта на территории партнера мероприятия — бийской компании АВТОМИР собрались профессионалы своего дела из шиномонтажных мастерских и СТО города Бийска, Горно-Алтайска, Маймы и Белокурихи. Для выявления победителей были проведены несколько конкурсов и отдельный конкурс "Домашнее задание".

Свои навыки участники соревнования показывали на современном оборудовании, предоставленном партнером мероприятия — компанией СИВИК.

Стоит отметить, что призовой фонд конкурса составил более 50 тысяч рублей. Среди призов – пневматический гайковерт, наборы расходных материалов на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, профессиональный инструмент.

Кроме того, во время конкурса участники имели возможность пообщаться с главным технологом завода БХЗ и узнать много полезной информации о продукции и технологии использования расходных материалов для шиномонтажа. Также участники узнали о новинках шиномонтажного оборудования СИВИК и профессионального инструмента LICOTA и GARWIN от компании AUTOBOX.

Помимо конкурсов, для гостей мероприятия была проведена викторина и организована развлекательная программа.

Главными призерами конкурса "Лучший шиномонтаж, Бийск-2018" стали:

Игорь Вечкин – мастерская "ШинТек" (ул. Старый Чуйский тракт, 3 к1) Владимир Дубовицкий – мастерская ИП Насонов С.И. (ул.Трофимова, 149) Алексей Олендзкий – мастерская "МастерТрек" (ул. Революции, 114) Владислав Попов – мастерская ИП Гросс П.П. (ул. Революции, 59 к1) Максим Белокуров – мастерская ООО "РемШина" (ул. Лермонтова, 256)

Отдельный приз за лучшее выполнение "Домашнего задания" получил Алексей Олендзский: по мнению компетентного жюри, он лучше всех произвел ремонтные работы на поврежденной шине с помощью материалов, которые предоставили организаторы мероприятия.

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