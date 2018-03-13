Компания "Алтай-Пригород" меняет абонементные билеты с бумажных носителей на пластиковые транспортные карты с 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Купить пластиковые карты можно будет во вторник, 13 марта, в пригородных кассах на железнодорожной станции Барнаул. До апреля все пригородные кассы крупнейших станций Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги также перейдут на реализацию абонементных билетов в новом формате.

Для того, чтобы оформить такую карту, нужно обратиться в пригородную железнодорожную кассу, где билетный кассир внесет реквизиты билета на карту и выдаст ее вместе с квитанцией об оплате.

Абонементный билет нужно будет показать во время контроля в электричке. Кассир с помощью переносного билетопечатающего устройства проверит вид билета, срок его действия и маршрут проезда.

Для жителей Алтайского края по-прежнему действует шесть видов абонементов: "Ежедневно", "Рабочий день", "Выходной день", "На 10 дат", "На 15 дат" и "Каникулы".



