Городская среда: проекты, которые помогут сделать Барнаул комфортным

18 марта состоится голосование за общественные территории Барнаула, которые будут благоустроены в приоритетном порядке в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 – 2022 годы. На Barnaul.org опубликован проект, который предлагает горожанам ознакомиться с эскизами дизайн-проектов десяти общественных территорий, которые будут представлены в бюллетене для голосования.