Городская среда: проекты, которые помогут сделать Барнаул комфортным

18 марта состоится голосование за общественные территории Барнаула, которые будут благоустроены в приоритетном порядке в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 – 2022 годы. На Barnaul.org опубликован проект, который предлагает горожанам ознакомиться с эскизами дизайн-проектов десяти общественных территорий, которые будут представлены в бюллетене для голосования.
Комментарии
За 18 лет своего правления Единая Россия во главе с её президентом давно могли создать во всех городах современную комфортную среду, а не две сотни долларовых миллиардеров.
Все представленные проекты дело рук бездарей, голосовать за такое уродство тольк сами бездари и будут.
Ну оно все просто, спальники самые густо населенные будут за себя голосовать, молодняку не хватает алеек где пиаас куоать
Каким будет город должен выбирать народ. Все верно.
За последние годы в наш городе стал намного красивей. Хорошо , что администрация города заботится о нем. Все сразу только в сказках делается, по этому и советуются с народом.
Обязательно приду и проголосую за Демидовскую площадь. Только кому безразлична судьба страны и родного города могут 18 марта сидеть дома.