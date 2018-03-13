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Подарок в виде вазы, выполненной алтайскими мастерами, вручили вице-премьеру федерального правительства Виталию Мутко на открытии международной выставки "Интурмаркет-2018".

Этот презент, подготовленный умельцами-керамистами, чиновнику подарили, когда он посетил стенды Алтайского края.

Виталий Мутко, в свою очередь, высказался о своевременном формировании в регионе инфраструктуры, способствующей развитию туризма.

"Руководство региона считает, что вместе с инфраструктурой нужно создавать условия для малого бизнеса, развивать сельское хозяйство, строить дороги. Конечно, такую работу регионов мы приветствуем", — подчеркнул зампред правительства.