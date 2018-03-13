Фото: altairegion22.ru
Подарок в виде вазы, выполненной алтайскими мастерами, вручили вице-премьеру федерального правительства Виталию Мутко на открытии международной выставки "Интурмаркет-2018".
Этот презент, подготовленный умельцами-керамистами, чиновнику подарили, когда он посетил стенды Алтайского края.
Виталий Мутко, в свою очередь, высказался о своевременном формировании в регионе инфраструктуры, способствующей развитию туризма.
"Руководство региона считает, что вместе с инфраструктурой нужно создавать условия для малого бизнеса, развивать сельское хозяйство, строить дороги. Конечно, такую работу регионов мы приветствуем", — подчеркнул зампред правительства.
Комментарии
Вот прогнулись так прогнулись!
мудко в белокурихе! держите его!
вот ведь "работа" у людей - с форума на выставку, с открытия чего-нибудь на закрытие, то вручать подарки, то принимать. и всё за счёт российских налогоплательщиков. и никакой ответственности. красота!
его садить надо, а не вазы ему вручать
ваза полюбас больше трех косых стоит. муток сдаст ее или забудет?