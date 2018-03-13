Врачи из НИИ им. Склифосовского рассказали, что народный артист России Валерий Гаркалин до сих пор находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам медиков, артист находится в отделении острых эндотоксикозов.

Информация о том, что Гаркалин госпитализирован появилась в конце февраля. Сообщалось,что у артиста воспаление легких. Также СМИ сообщали, что 63-летнему Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", в котором он должен был сыграть главную роль.